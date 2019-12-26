Хачанов — Циципасу: не пиши ерунды

Российский теннисист Карен Хачанов после того, как опубликовал совместное фото после тренировки с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, получил комментарий от грека Стефаноса Циципаса.



«Красиво», — написал Стефанос на греческом языке.



«Не пиши ерунды под моими фото», — ответил ему Хачанов на армянском.



Перед стартом сезона Карен принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В первом круге россиянин победил корейца Чхун Хёна, а в полуфинале уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю. В матче за третье место Хачанов проиграл сербу Новаку Джоковичу.



Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.

«Легенда!» Хачанов опубликовал фото после тренировки с Федерером в Дубае