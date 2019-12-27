Циципас — самый популярный человек по запросам Google в Греции
Греческий теннисист Стефанос Циципас у себя на родине упоминался чаще других в запросах Google, информирует Tennis World USA.
21-летний уроженец Афин обошёл в рейтинге музыканта Sin Boy и актёра Хоакина Феникса. По итогам 2018 года Циципас занял в списке второе место.
На текущий момент Циципас является шестой ракеткой мира.
Ранее греческий теннисист дошёл до финала выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, где в трёхчасовом поединке он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (3:7). Бронзовым призёром соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович. Уроженец Белграда обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:3.
Напомним, Циципас начнёт новый сезон 3 января 2020 года на ATP Cup.
Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP
Циципас: в 2019 году я был слишком напряжён
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