Циципас — самый популярный человек по запросам Google в Греции

Греческий теннисист Стефанос Циципас у себя на родине упоминался чаще других в запросах Google, информирует Tennis World USA.

21-летний уроженец Афин обошёл в рейтинге музыканта Sin Boy и актёра Хоакина Феникса. По итогам 2018 года Циципас занял в списке второе место.

На текущий момент Циципас является шестой ракеткой мира.

Ранее греческий теннисист дошёл до финала выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, где в трёхчасовом поединке он уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (3:7). Бронзовым призёром соревнований стал сербский теннисист Новак Джокович. Уроженец Белграда обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:5, 6:3.

Напомним, Циципас начнёт новый сезон 3 января 2020 года на ATP Cup.

Надаль считает, что Циципас будет бороться за место в топ-3 рейтинга ATP