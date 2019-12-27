Павлюченкова: рождественское настроение везде, празднуем день и ночь

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от празднования Рождества и рассказала о предновогоднем настроении.

«Рождественская атмосфера везде. Празднуем день и ночь. А как у вас настроение?» — написала Павлюченкова в «Твиттере».

Ранее был опубликован обновлённый рейтинг WTA. Сезон Павлюченкова завершила на 31-м месте. Первой ракеткой мира остаётся австралийка Эшли Барти. В топ-50 из россиянок также вошли Екатерина Александрова (35) и Вероника Кудерметова (41).

Павлюченкова планирует принять участие в первом турнире нового сезона, который состоится в Брисбене (Австралия). Соревнование будет проходить с 6 по 12 января 2020 года.

Запись доступна на странице Павлюченковой в «Твиттере».