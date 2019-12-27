Павлюченкова: рождественское настроение везде, празднуем день и ночь
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от празднования Рождества и рассказала о предновогоднем настроении.
«Рождественская атмосфера везде. Празднуем день и ночь. А как у вас настроение?» — написала Павлюченкова в «Твиттере».
Ранее был опубликован обновлённый рейтинг WTA. Сезон Павлюченкова завершила на 31-м месте. Первой ракеткой мира остаётся австралийка Эшли Барти. В топ-50 из россиянок также вошли Екатерина Александрова (35) и Вероника Кудерметова (41).
Павлюченкова планирует принять участие в первом турнире нового сезона, который состоится в Брисбене (Австралия). Соревнование будет проходить с 6 по 12 января 2020 года.
Запись доступна на странице Павлюченковой в «Твиттере».
Павлюченкова показала, как готовится к новому сезону
- 27 декабря 2019
-
15:15
-
15:01
-
11:54
-
11:13
-
10:01
-
09:14
-
00:43
-
00:15
- 26 декабря 2019
-
21:31
-
19:19
-
15:27
-
14:02
-
12:52
-
11:57
-
10:08
-
09:16
-
01:14
-
00:13
- 25 декабря 2019
-
22:46
-
20:38
-
19:30
-
16:01
-
15:05
-
14:31
-
14:25
-
12:26
-
10:24
-
09:09
-
09:00
-
01:42
-
00:52
-
00:33
- 24 декабря 2019
-
22:56
-
22:43
-
21:23
Партнерский контент