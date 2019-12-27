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Шарапова высоко оценила документальный фильм Маррея

Шарапова высоко оценила документальный фильм Маррея
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась мнением о документальном фильме британского теннисиста Энди Маррея «Возрождение». Фильм посвящён возвращению Маррея в спорт после тяжёлой травмы.

«Мне нравится видеть, какие мысли прокручиваются в голове спортсмена. Чувствую сопричастность к чувствам спортсменов в такие моменты. Многие люди не могут этого почувствовать.

Когда достигаешь определённого уровня и начинаешь сталкиваться с проблемами, например, с травмами, люди начинают спрашивать тебя, зачем ты продолжаешь карьеру. В такие минуты сам не знаешь, что на это можно ответить», — цитирует Шарапову Tennis World USA.

Маррей из-за проблем с бедром пропустил около года. В итоге британцу пришлось установить протез в бедро.

Шарапова снялась с турнира на Гавайях
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