Надаль: логика говорит, что я не поеду на ОИ в Париже, но она бывает обманчива
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). Испанец признался, что считает поездку в Париж маловероятной, но не исключает такого варианта. В 2024 году Надалю будет уже 37 лет.
«Я мечтал бы сыграть в Париже, но пока мне сложно говорить. До этого ещё далеко. Логика говорит, что я туда не поеду, но нужно быть менее категоричным. Если бы мне ещё пять лет назад сказали, что в 2019 году я проведу столь успешный сезон, я бы назвал это невозможным. Если бы меня в 2009 году спросили, сыграю ли я в начале 2020 года, то я бы ответил отказом. В общем, логика обманчива», — цитирует Надаля L’Equipe.
Надаль: мы можем придумать, как и дальше успешно конкурировать с молодёжью
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