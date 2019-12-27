Бывшая четвёртая ракетка мира оценила шансы С. Уильямс на выигрыш Australian Open

Бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич поделилась мнением о перспективах американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Уильямс является рекордсменкой турниров «Большого шлема», она выиграла 23 титула. Но Докич не считает, что Уильямс удастся выиграть 24-й «Большой шлем».

«Серена не провела достаточного количества матчей в 2018 году, особенно после US Open. Немаловажен и вопрос её подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Планирует ли она сыграть на каком-то турнире до Australian Open? Но всё равно считаю, что она провела недостаточное количество матчей. Поэтому, на мой взгляд, она в последнее время неудачно выступала в финалах турниров «Большого шлема».

Она проиграла уже четыре финала подряд, чего с ней раньше никогда не бывало. Конечно, Серена отправляется за 24-м титулом, но считаю, но ей будет крайне сложно», — приводит слова Докич Tennis World USA.