Циципас: в минувшем сезоне узнал, насколько важно сохранять спокойствие
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от 2020 года. Стефанос в 2019 году выиграл Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и завоевал три титула.
«Можно сделать много выводов по итогам 2019 года. Минувший сезон получился великолепным, было очень много положительных моментов, памятных победных матчей. Я получил отличный опыт и дополнительные знания.
С нетерпением жду 2020 года. У меня будут отличные шансы доказать свою состоятельность.
В прошлом сезоне узнал, насколько важно сохранять спокойствие. Смелость должна исходить изнутри. Нужно уметь ждать свои шансы и возможности. Иногда не стоит ждать от себя слишком многого. Задуманное не всегда реализуется», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.
Циципас — самый популярный человек по запросам Google в Греции
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