Циципас: в минувшем сезоне узнал, насколько важно сохранять спокойствие

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от 2020 года. Стефанос в 2019 году выиграл Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и завоевал три титула.

«Можно сделать много выводов по итогам 2019 года. Минувший сезон получился великолепным, было очень много положительных моментов, памятных победных матчей. Я получил отличный опыт и дополнительные знания.

С нетерпением жду 2020 года. У меня будут отличные шансы доказать свою состоятельность.

В прошлом сезоне узнал, насколько важно сохранять спокойствие. Смелость должна исходить изнутри. Нужно уметь ждать свои шансы и возможности. Иногда не стоит ждать от себя слишком многого. Задуманное не всегда реализуется», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.