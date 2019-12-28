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«Снова вместе». Медведев и Хачанов поделились фото перед ATP Сup

«Снова вместе». Медведев и Хачанов поделились фото перед ATP Сup
Теннис / ATP 0

Даниил Медведев и Карен Хачанов вылетели в австралийский город Перт, где выступят в командном турнире ATP Cup. 3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами.

«Снова вместе. Перт жди», – написал Хачанов.

Фото доступно на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

Даниил в минувшем сезоне выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.

Карен не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.

ATP Сup пройдет на «харде» с 3 по 12 января в австралийских Перте, Брисбене и Сиднее.

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