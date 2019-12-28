Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сербский теннисист сравнил Медведева, Циципаса, Зверева и Тима

Сербский теннисист сравнил Медведева, Циципаса, Зверева и Тима
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Душан Лайович рассказал об особенностях игры грека Стефаноса Циципаса, россиянина Даниила Медведева, представителя Австрии Доминика Тима и Александра Зверева из Германии.

«Медведев — опасный теннисист. Хорошо двигается, учитывается его рост и телосложение, здорово подаёт. У него странная техника, однако она работает.

Циципас хорош во всех компонентах. Он блестяще читает короткие мячи, отнимает время у соперника. Тим? После Рафы у него один из самых трудных ударов. Если он ловит кураж, с ним сложно бороться.

У Зверева, думаю, самый большой потенциал. Он высокий, великолепно двигается, делает эйсы. У него бывают проблемы со стабильностью, но если он будет усердно работать, то станет ещё сильнее", — цитирует Лайовича Sportklub.

«Снова вместе». Медведев и Хачанов поделились фото перед ATP Сup
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019