ФТУ не знает, выступит ли Свитолина за сборную Украины на Кубке Федерации

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал, будет ли Элина Свитолина в дальнейшем представлять страну на Кубке Федерации и Олимпийских играх.
«Конфликт между федерацией и Свитолиной? Происходящее назвал бы невозможностью на сегодня достигнуть договорённостей, которые удовлетворят обе стороны. ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.
Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федерации за Украину? Она не дала пока никакого ответа. Ждём от неё информацию до конца года, так как 6 января 2020-го должны подать официальную заявку в ITF. Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждёт нашей определённой позиции по участию в матчах в Таллине.
Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ уайлд-кард не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить", — цитирует Зукина Tribuna.
- 28 декабря 2019
-
17:21
-
15:22
-
12:47
- 27 декабря 2019
-
22:04
-
21:36
-
20:47
-
19:54
-
19:20
-
18:30
-
17:47
-
15:15
-
15:01
-
11:54
-
11:13
-
10:01
-
09:14
-
00:43
-
00:15
- 26 декабря 2019
-
21:31
-
19:19
-
15:27
-
14:02
-
12:52
-
11:57
-
10:08
-
09:16
-
01:14
-
00:13
- 25 декабря 2019
-
22:46
-
20:38
-
19:30
-
16:01
-
15:05
-
14:31
-
14:25