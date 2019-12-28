ФТУ не знает, выступит ли Свитолина за сборную Украины на Кубке Федерации

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал, будет ли Элина Свитолина в дальнейшем представлять страну на Кубке Федерации и Олимпийских играх.

«Конфликт между федерацией и Свитолиной? Происходящее назвал бы невозможностью на сегодня достигнуть договорённостей, которые удовлетворят обе стороны. ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федерации за Украину? Она не дала пока никакого ответа. Ждём от неё информацию до конца года, так как 6 января 2020-го должны подать официальную заявку в ITF. Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждёт нашей определённой позиции по участию в матчах в Таллине.

Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ уайлд-кард не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить", — цитирует Зукина Tribuna.