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Маррей пропустит ATP Cup и Australian Open

Маррей пропустит ATP Cup и Australian Open
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей сообщил, что пропустит ATP Cup и Australian Open из-за рецидива старой травмы.

«Усердно работал, чтобы снова выступать на самом высоком уровне, и я потрясён, что не смогу сыграть в Австралии в январе. После Australian Open 2019 не был уверен, что снова смогу играть, поэтому ждал возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис. И от этого разочарован ещё больше.

К сожалению, в межсезонье у меня возникли проблемы из-за старой травмы. Это мера предосторожности. Мне нужно полностью восстановиться, прежде чем вернусь на корт", — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.

Маррей в прошедшем сезоне выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он со счётом 3:6, 6:4, 6:4 одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой. Этот титул стал 46-м в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.

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