Зверев: кажется, теперь я по-настоящему сконцентрирован на теннисе
Немецкий теннисист Александр Зверев заявил о готовности показать свой лучший теннис в новом году.
«Чувствую, что по сравнению с прошлым годом всё изменилось. Кажется, теперь я по-настоящему сконцентрирован на теннисе.
Понимаю, что будет крайне важно успешно выступить на крупных турнирах и «Шлемах» в частности. Тем не менее у меня по-прежнему есть ощущение, что в целом всё в порядке, проблемы есть только на «мейджорах». Как бы то ни было, я уже выиграл несколько «Мастерсов» и Итоговый турнир в Лондоне», — передаёт слова теннисиста UbiTennis.
Напомним, лучшим результатом немца на турнирах «Большого шлема» являются четвертьфиналы Открытого чемпионата Франции в 2018 и 2019 годах.
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