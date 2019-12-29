Серена Уильямс — спортсменка десятилетия по версии AP

Американская теннисистка экс первая ракетка мира Серена Уильямс стала лучшей спортсменкой уходящего десятилетия по версии The Associated Press. В голосовании принимали участие спортивные редакторы и авторы информационного агентства.



Полностью пятёрка лучших выглядит следующим образом:



1. Серена Уильямс (теннис)

2. Симона Байлз (спортивная гимнастика)

3. Кэтлин Ледеки (плавание)

4. Линдси Вонн (горные лыжи)

5. Микаэла Шиффрин (горные лыжи).



За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.