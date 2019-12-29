Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс — спортсменка десятилетия по версии AP

Серена Уильямс — спортсменка десятилетия по версии AP
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка экс первая ракетка мира Серена Уильямс стала лучшей спортсменкой уходящего десятилетия по версии The Associated Press. В голосовании принимали участие спортивные редакторы и авторы информационного агентства.

Полностью пятёрка лучших выглядит следующим образом:

1. Серена Уильямс (теннис)
2. Симона Байлз (спортивная гимнастика)
3. Кэтлин Ледеки (плавание)
4. Линдси Вонн (горные лыжи)
5. Микаэла Шиффрин (горные лыжи).

За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019