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Коллинз выиграла турнир Hawaii Open на отказе Кербер. Всего с него снялось 5 игроков

Коллинз выиграла турнир Hawaii Open на отказе Кербер. Всего с него снялось 5 игроков
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Даниэль Коллинз стала победительницей выставочных соревнований Hawaii Open. Главный трофей ей достался без борьбы — немка Анжелика Кербер отказался выходить на финальный матч, сославшись на травму.

Снятие Кербер стало пятым на турнире, проходившем на Гавайах. Ранее от участия отказались Мария Шарапова, Бьянка Андрееску, Кей Нисикори и Милош Раонич.

В мужском финале американец Сэм Куэрри обыграл Брэндона Накасиму из Японии со счётом 6:4, 6:7, 13:11.

Парный финал соревнований также выиграл американский дуэт — Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон обыграли Янину Викмайер и Сэма Куэрри — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.

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