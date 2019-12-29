Коллинз выиграла турнир Hawaii Open на отказе Кербер. Всего с него снялось 5 игроков
Американская теннисистка Даниэль Коллинз стала победительницей выставочных соревнований Hawaii Open. Главный трофей ей достался без борьбы — немка Анжелика Кербер отказался выходить на финальный матч, сославшись на травму.
Снятие Кербер стало пятым на турнире, проходившем на Гавайах. Ранее от участия отказались Мария Шарапова, Бьянка Андрееску, Кей Нисикори и Милош Раонич.
В мужском финале американец Сэм Куэрри обыграл Брэндона Накасиму из Японии со счётом 6:4, 6:7, 13:11.
Парный финал соревнований также выиграл американский дуэт — Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон обыграли Янину Викмайер и Сэма Куэрри — 6:4, 6:7 (6:8), 10:6.
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