Серена Уильямс и рэпер Jay-Z инвестировали в сеть индонезийских кофеен

Компания американской теннисистки Серены Уильямс Serena Ventures вложила средства в сеть индонезийских кофеен Kopi Kenangan. Как сообщает Deal Street Asia, другими инвесторами стали известный рэпер и музыкальный продюсер Jay-Z, баскетболист Карис Леверт и генеральный директор сети кафе Sweetgreen Джонатан Неман.
Стоит отметить, что фонд Serena Ventures был создан в 2014 году. С тех пор Сереной были сделаны финансовые вложения в более чем 30 различных компаний.
За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.
Ранее стало известно, что 38-летняя теннисистка была признана спортсменкой уходящего десятилетия по версии The Associated Press.
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