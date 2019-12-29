Медведев провёл первую тренировку в Перте перед ATP Cup

Первая ракетка России Даниил Медведев прибыл в Перт, Австралия, где в период с 3 по 12 января пройдёт дебютный розыгрыш командных соревнований ATP Cup.
«Первый удар в Перте», — так 23-летний уроженец Москвы подписал видео, опубликованное в своём «твиттере».
Напомним, партнёром Медведева по команде станет Карен Хачанов. 3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами.
Даниил в минувшем сезоне выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае и дошёл до финала на US Open и турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене.
Карен не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. На Кубке Дэвиса он помог сборной России пробиться в полуфинал соревнований.
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