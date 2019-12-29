Томич в середине сезона порвал связки, играя в баскетбол

Австралийский теннисист Бернард Томич рассказал, при каких обстоятельствах травмировал руку. Из-за повреждения он пропустил большую часть турниров во второй половине прошлого сезона.
«Порвал связки, когда играл в баскетбол в Атланте. В последние 5–7 недель мне уже значительно лучше.
С тех пор я выступил всего на двух турнирах, но и этого не стоило делать. (Томич сыграл на шести турнирах с момента выступления в Атланте. — Прим. «Чемпионата»). Уже начиная с турнира в Цинциннати я не мог нормально выступать», — цитирует Томича Herald Sun.
В настоящее время 27-летний теннисист является 185-й ракеткой мира. В 2019 году Бернард провёл 40 матчей, в которых сумел одержать 13 побед.
Последняя официальная игра с участием Томича состоялась в первом круге соревнований 14 октября в Стокгольме, Швеция. В трёх партиях он уступил Дэниэлу Эвансу из Великобритании.
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