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Федерер запустил несколько мячей в Зверева после его ошибки в парном матче

Федерер запустил несколько мячей в Зверева после его ошибки в парном матче
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер своеобразно выразил недовольство неудачной игрой у сетки немца Александра Зверева. После ошибки 22-летнего уроженца Гамбурга 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в шутку несколько раз запустил в партнёра по дуэту теннисным мячом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Парный матч Федерера и Зверева прошёл на выставочном турнире в Ханчжоу, Китай. Их соперниками стали Боб и Майк Брайаны из США. Американцы одержали победу на двух тай-брейках со счётом 7:6, 7:6.

После игры Роджера спросили, не желает ли он заявиться вместе со Зверевым на парный Australian Open. «После сегодняшнего дня, наверное, никогда больше не буду играть со Зверевым», — отшутился швейцарец.

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