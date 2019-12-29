Федерер запустил несколько мячей в Зверева после его ошибки в парном матче

Швейцарский теннисист Роджер Федерер своеобразно выразил недовольство неудачной игрой у сетки немца Александра Зверева. После ошибки 22-летнего уроженца Гамбурга 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в шутку несколько раз запустил в партнёра по дуэту теннисным мячом.

Видео доступно на «Чемпионате».



Парный матч Федерера и Зверева прошёл на выставочном турнире в Ханчжоу, Китай. Их соперниками стали Боб и Майк Брайаны из США. Американцы одержали победу на двух тай-брейках со счётом 7:6, 7:6.



После игры Роджера спросили, не желает ли он заявиться вместе со Зверевым на парный Australian Open. «После сегодняшнего дня, наверное, никогда больше не буду играть со Зверевым», — отшутился швейцарец.