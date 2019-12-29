Тренер Надаля: игра Рафы в преддверии сезона впечатляет
Тренер Рафаэля Надаля и капитан сборной Испании на ATP Cup Франсиско Роиг высоко оценил форму первой ракетки мира.
«Рафа действительно впечатляет. Сейчас он набрал очень хорошую форму. Видно, что он уверен в себе и своей игре, а его подача помогает ему. В целом, мне кажется, он играет великолепно. Дело за поддержанием нынешней формы», — цитирует Роига официальный сайт АТР Cup.
Дебютный розыгрыш командного турнира ATP Cup пройдёт с 3 по 12 января 2020 года. Сборная Испании попала в одну группу с командами Японии, Грузии и Уругвая. Первый матч подопечные Роига проведут 4 января (с Грузией).
Вслед за ATP Cup Надаль выступит на Открытом чемпионате Австралии, где ему будет необходимо защищать очки за прошлогодний выход в финал.
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