Хачанов поделился видеороликом о подготовке к сезону-2020

Российский теннисист Карен Хачанов поделился с подписчиками в «Инстаграме» видеороликом, в котором показано, как он готовился к сезону-2020.

«Много работы было проделано в этом месяце в Дубае. Спасибо моей команде! Стартует новый сезон», — подписал видео Карен.

Видео доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

Новый сезон Хачанов начнёт в Перте (Австралия), где вместе с Даниилом Медведевым сыграет за сборную России в командном турнире ATP Cup. 3 января россияне встретятся с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами.

Перед стартом сезона Карен принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби. В первом круге он победил корейца Чхун Хёна, в полуфинале уступил первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, а в матче за третье место проиграл сербу Новаку Джоковичу.