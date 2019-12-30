Федерер рассказал, почему любит знакомиться с новыми людьми

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей способности очень быстро устанавливать контакт с новыми людьми.

«Я никогда не боюсь говорить с людьми. Я получил этот талант от своего отца, который и сам такой. У меня мало времени для себя, разве что на массажном столе. Там я действительно один, и это длится полтора часа каждый день. Отлично использую это время, чтобы успокоиться.

Если Сампрасу трудно было знакомиться с людьми, я легко доверяю новым знакомым. И если потом чувствую, что не должен был этого делать, то говорю себе: «Очень жаль, это была ошибка».Но это не изменит моего образа жизни: я с доверием отношусь к людям ради дружбы или просто добрых отношений.

И честно говоря, мне нравится знакомиться с новыми людьми, потому что все рассказывают разные истории. Я не единственный, кто переживает необычные события. У каждого есть своя история, чтобы рассказать. Может быть, именно поэтому я всегда вижу положительную сторону. Мне нравится слушать", — приводит слова Федерера Tennis World USA.