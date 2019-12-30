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Карацев поднялся на восемь строчек в рейтинге ATP, Медведев — пятый

Карацев поднялся на восемь строчек в рейтинге ATP, Медведев — пятый
Теннис / Australian Open 2020 0

В обновлённом рейтинге ATP от 30 декабря россиянин Аслан Карацев поднялся на 289-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой позиции. Первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP. 30 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублёв (Россия) — 1584...
112 (112). Евгений Донской (Россия) — 497...
212 (212). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
251 (251). Павел Котов (Россия) — 186…
255 (255). Роман Сафиуллин (Россия) — 182...
257 (257) Евгений Карловский (Россия) — 180…
271 (271). Теймураз Габашвили (Россия) — 158.
289 (297). Аслан Карацев (Россия) — 140.

Опубликован последний в 2019 году рейтинг WTA
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