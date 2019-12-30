Две россиянки завершат год в топ-10 чемпионской гонки WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 декабря российские теннисистки Виталия Дьяченко и Екатерина Александрова остались на второй и четвёртой строчках соответственно. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 30 декабря
1 (1). Ана Богдан (Румыния) — 229.
2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.
3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
4 (4). Екатерина Александрова (Россия) -160.
5 (5). Чжан Шуай (Китай) — 140.
5 (5). Чжу Линь (Китай) — 140.
7 (7). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
7 (7). Пэн Шуай (Китай) — 135.
9 (9). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
10 (10). Гретье Миннен (Бельгия) — 112.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Опубликован последний в 2019 году рейтинг WTA
Карацев поднялся на восемь строчек в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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