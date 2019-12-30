Две россиянки завершат год в топ-10 чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 декабря российские теннисистки Виталия Дьяченко и Екатерина Александрова остались на второй и четвёртой строчках соответственно. В первой десятке изменений не произошло.



Чемпионская гонка WTA. 30 декабря

1 (1). Ана Богдан (Румыния) — 229.

2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.

3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.

4 (4). Екатерина Александрова (Россия) -160.

5 (5). Чжан Шуай (Китай) — 140.

5 (5). Чжу Линь (Китай) — 140.

7 (7). Ясмине Паолини (Италия) — 135.

7 (7). Пэн Шуай (Китай) — 135.

9 (9). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.

10 (10). Гретье Миннен (Бельгия) — 112.



По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.

Опубликован последний в 2019 году рейтинг WTA