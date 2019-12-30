24-кратная чемпионка ТБШ — про ЛГБТ: дети в 7-8 лет задумываются о смене пола, это кошмар

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде австралийка Маргарет Корт рассказала, как относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и трансгендерам.
«Дети в 7-8 лет задумываются о смене пола. Прочтите первые две главы Книги Бытия, вот и всё. Там написано: мужчина и женщина. Это кошмар. В таком возрасте детям навязывают разные мысли. И они начинают думать, кто они такие.
Некоторые молодые люди пьют гормоны, меняются, а к 17 годам думают: «Я мальчик, но на самом деле я девочка». Но ведь бог создал нас такими, какие мы есть.
Дьявол проникает в прессу, политику, образование, телевидение. Он хочет контролировать страну, влиять на сознание людей. Если я по ТВ скажу: «Так говорит Библия», то начнётся паника. Они ненавидят слово божье", — цитирует Корт Herald Sun.
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