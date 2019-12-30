В ATP оценили возможность попадания Медведева в топ-3

Пресс-служба ATP в статье об ожиданиях от сезона 2020 года отметила россиянина Даниила Медведева, являющегося пятой ракеткой мира.

«Вдохновенная форма Даниила Медведева во второй половине года укрепила его в статусе одного из самых опасных игроков тура. Медведев дошёл до финала на шести турнирах подряд и завоевал свои первые титулы на „Мастерсах“ — в Цинциннати и Шанхае. Кроме того он победил на домашнем турнире в Санкт-Петербурге. На счету Даниила первый выход в финал турнира „Большого шлема“ в Нью-Йорке.

В первые три месяца сезона ему нужно защитить не менее 900 очков. Ещё один мощный рывок может поднять его в топ-3», — говорится в статье.

В декабре Медведев стал победителем предсезонных соревнований в Эр-Рияде.

Карацев поднялся на восемь строчек в рейтинге ATP, Медведев — пятый