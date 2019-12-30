Куницын: у Медведева на каждого соперника теперь есть свой план

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын отметил разнообразную игру Даниила Медведева. На текущий момент уроженец Москвы является пятой ракеткой мира.

«У Дани отличная команда, которая помогает ему прогрессировать. Перед началом сезона-2019 он очень здорово прибавил в физическом плане, стал пристально следить за своим телом и режимом. Также я бы отметил его тактическую выучку — на каждого соперника у Медведева теперь есть свой план. Он играет разнообразно, и чувствуется, что получает удовольствие на корте. Думаю, 2020 год станет для него не менее успешным», — цитируют Куницына «Известия».

Медведев в минувшем сезоне выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, а также «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае.