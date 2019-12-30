Свитолина: в Брисбене можно оценить собственное состояние перед Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от старта нового сезона и выступления на турнире в Брисбене (Австралия). Также Свитолина рассказала о противостоянии с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
«Мне всегда приятно начинать сезон на этом турнире. Здесь отличные болельщики, я одерживала в Брисбене яркие победы. Мне нравится арена, отличный состав участников. Здесь действительно нужно показывать лучшую игру. Благодаря этому в Брисбене можно оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии.
С Барти мы играли уже несколько раз. В последний раз я проиграла. Вообще, Эшли провела выдающийся сезон, выиграла крупные турниры, включая «Ролан Гаррос». С ней всегда сложно играть», — приводит слова Свитолиной Herald Sun.
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