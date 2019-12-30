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Sky Sports назвал С. Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия

Sky Sports назвал С. Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия
Теннис / WTA 0

Авторитетное издание Sky Sports подвело итоги десятилетия. Лучшим спортсменом уходящего десятилетия Sky Sports признал американскую теннисистку Серену Уильямс.

Второе место в общем рейтинге среди мужчин и женщин занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Четвёртое место — у капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Пятым в рейтинге стал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах «Большого шлема», американская теннисистка выигрывала их 23 раза.

За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне-2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.

Серена Уильямс — спортсменка десятилетия по версии AP
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