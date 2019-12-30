Sky Sports назвал С. Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия

Авторитетное издание Sky Sports подвело итоги десятилетия. Лучшим спортсменом уходящего десятилетия Sky Sports признал американскую теннисистку Серену Уильямс.
Второе место в общем рейтинге среди мужчин и женщин занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Четвёртое место — у капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Пятым в рейтинге стал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший.
Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах «Большого шлема», американская теннисистка выигрывала их 23 раза.
За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне-2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
-
09:05
-
08:18
-
08:15
-
00:51
- 29 декабря 2019
-
22:24
-
16:55
-
14:35
-
14:10
-
12:22
-
11:39
-
11:19
-
10:46
-
09:31
-
09:13
- 28 декабря 2019
-
17:21
-
15:22
-
12:47
- 27 декабря 2019
-
22:04
-
21:36
-
20:47
-
19:54