Sky Sports назвал С. Уильямс лучшей спортсменкой десятилетия

Авторитетное издание Sky Sports подвело итоги десятилетия. Лучшим спортсменом уходящего десятилетия Sky Sports признал американскую теннисистку Серену Уильямс.

Второе место в общем рейтинге среди мужчин и женщин занял пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Четвёртое место — у капитана «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Пятым в рейтинге стал бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах «Большого шлема», американская теннисистка выигрывала их 23 раза.

За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне-2012 (в одиночном и парном разрядах) и 24 соревнования категории WTA. В настоящее время американка — десятая ракетка мира.