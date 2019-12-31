Шарапова отреагировала на получение уайлд-кард на турнир в Брисбене
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от соревнований в Брисбене (Австралия), на которые она получила уайлд-кард. Турнир пройдёт с 6 по 12 января 2020 года.
«Привет, Брисбен. Я так сильно по тебе скучала. Очень рада начать сезон на этом турнире и в этом городе. С нетерпением жду возможности увидеть вас всех через пару дней», — сказала Шарапова в видео в своём «инстаграме».
Ранее уроженка Нягани отказалась от участия в выставочном турнире на Гавайях. За выход в финал она должна была сыграть с представительницей Японии Мисаки Дои.
Действующей победительницей соревнований в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.
Разгромное поражение Шараповой от Азаренко названо одной из главных сенсаций десятилетия
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