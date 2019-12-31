16-кратный чемпион ТБШ назвал Медведева главным фаворитом Australian Open

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж предположил, что пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев является главным претендентом на победу на Открытом чемпионате Австралии 2020 года.

«Главным фаворитом я назову Медведева. Его прорыв на US Open получился феноменальным. Думаю, он верит в то, что ему по силам убрать главных соперников. К тому же в топ-группе он самый динамичный. Он может бегать весь день и держать мяч в игре», — приводит слова Вудбриджа Tennis 365.

В 2019 году Даниил выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. В начале декабря Медведев стал победителем предсезонных соревнований в Эр-Рияде.

Australian Open стартует 20 января.