Рублёв принял участие в открытии турнира Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020

В Академии Александра Островского в Химках вчера, 30 декабря, состоялись матчи основы турнира Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020 U14 Super Category.

Сразу два «академика», Роман Харламов и Иван Грецкий, в матчах финального раунда квалификации завоевали путёвки в основу «Рождественского кубка». Харламов сломил сопротивление шестого номера посева румына Тюдора Нарциса Поповичи (6:4, 7:5), а Грецкий разгромил пятый номер посева на данном этапе, тёзку Ивана Попова – 6:3, 6:0.

Из девушек-«академиков» в основной турнир пробилась обладательница уайлд-кард в квалификации Дарья Корешкова, на чемпионском тай-брейке вырвавшая победу у соотечественницы Арины Вараксиной — 6:4, 3:6, 10:4. Альбина Федулова уступила Ксении Логвин – 1:6, 4:6.

Не смогла пробиться в основу лидер посева в квалификации у девушек россиянка Полина Кайбекова, и это, пожалуй, главная сенсация матчей предварительного этапа. Кайбекова на чемпионском тай-брейке потерпела поражение от другой россиянки, Зои Левиной – 6:2, 1:6, 1:10.

Едва не остался за бортом основного турнира TE ONE SGM Christmas Cup 2020 U14 Super Category и первый сеяный в квалификации у юношей, представляющий Германию, Николай Барсуков, одолевший Макария Оверченко (Россия, 13) – 6:7(4), 6:4, 10:6.

Церемонию открытия турнира посетил российский теннисист Андрей Рублёв, являющийся 23-й ракеткой мира и победителем Кубка Кремля в 2019 году.