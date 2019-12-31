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Медведев и Хачанов развернули российский флаг на пляже в Австралии перед стартом ATP Cup

Медведев и Хачанов развернули российский флаг на пляже в Австралии перед стартом ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев продолжают подготовку к командному турниру ATP Cup, который будет проходить в Австралии. Россияне уже прилетели в Австралию, а на местном пляже они развернули российский флаг.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Медведева.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.

ATP Cup — новый командный турнир. Впервые он будет проведён в 2020 году.

Ранее российская сборная в финальной части Кубка Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила сборной Канады.

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