Медведев и Хачанов развернули российский флаг на пляже в Австралии перед стартом ATP Cup
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев продолжают подготовку к командному турниру ATP Cup, который будет проходить в Австралии. Россияне уже прилетели в Австралию, а на местном пляже они развернули российский флаг.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Медведева.
3 января россияне сыграют с итальянцами, 5 января — с американцами, а 7 января — с норвежцами. Россию на турнире будут представлять Даниил Медведев и Карен Хачанов.
ATP Cup — новый командный турнир. Впервые он будет проведён в 2020 году.
Ранее российская сборная в финальной части Кубка Дэвиса дошла до полуфинала, где уступила сборной Канады.
Сафин рассказал о подготовке сборной России к ATP Cup
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