Шарапова: во мне ещё есть огонь, я боец

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» 32-летняя россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от сезона.
«Если честно, когда я была моложе, то не думала, что буду играть после 30. Но я чувствую, что мне ещё есть что дать в игре. Во мне ещё есть огонь, я боец. Если с плечом не будет проблем и организм позволит, то, надеюсь, времени у меня будет ещё много.
Меня ждёт свежий старт после тяжёлого прошлого сезона. Было много взлётов и падений, когда я была готова, а плечо — нет. Но у меня получилось относительно хорошее межсезонье. Я мотивирована соревноваться. Когда на таком этапе карьеры у меня возникают подобные ощущения, это хороший знак. Результаты важны, но сейчас мне важнее самочувствие. Важно, чтобы плечо всё выдерживало. Я точно готова к этому испытанию», — цитирует Шарапову The West Australian.
В рейтинге WTA Мария занимает 133-ю строчку.
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