Хачанов: Италия сильна и без Берреттини
Карен Хачанов прокомментировал снятие Маттео Берреттини с ATP Cup, 3 января России предстоит провести стартовый матч турнира против Италии.
«Даже без Берреттини Италия остаётся очень сильной командой. Нам очень важно хорошо стартовать. Мы отлично подготовились и сделаем всё возможное на корте. Но следует быть начеку. Все команды опасны, поэтому мы должны выложиться на 100%. Это то, что я могу обещать, и результаты должны прийти.
Я думаю, что у Даниила Медведева и у меня разные стили игры, они мало подходят друг другу. Но, если возникает необходимость, мы готовы сыграть в паре», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.
После снятия Берреттини только у России и Испании осталось по два игрока из топ-20 на турнире.
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