Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль стал единственным теннисистом, побывавшим первой ракеткой мира в трёх десятилетиях

Надаль стал единственным теннисистом, побывавшим первой ракеткой мира в трёх десятилетиях
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, начавший 2020 год в ранге лидера рейтинга АТР, установил уникальное достижение — уроженец Манакора стал первым теннисистом в истории, которому удалось побывать первой ракеткой мира в трёх разных десятилетиях.

Впервые мировой рейтинг АТР Надаль возглавил в 2008 году. С тех пор он пять раз завершал сезон в качестве первой ракетки мира. Также испанец стал первым теннисистом в истории, завершившим сезон в ранге лучшего теннисиста мира в 33-летнем возрасте.

В минувшем сезоне Надаль провёл 65 матчей, в которых одержал 58 побед. В его активе четыре завоёванных трофея: испанец побежал на «Мастерсах» в Риме и Монреале, а также стал триумфатором «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020