Надаль стал единственным теннисистом, побывавшим первой ракеткой мира в трёх десятилетиях

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, начавший 2020 год в ранге лидера рейтинга АТР, установил уникальное достижение — уроженец Манакора стал первым теннисистом в истории, которому удалось побывать первой ракеткой мира в трёх разных десятилетиях.



Впервые мировой рейтинг АТР Надаль возглавил в 2008 году. С тех пор он пять раз завершал сезон в качестве первой ракетки мира. Также испанец стал первым теннисистом в истории, завершившим сезон в ранге лучшего теннисиста мира в 33-летнем возрасте.



В минувшем сезоне Надаль провёл 65 матчей, в которых одержал 58 побед. В его активе четыре завоёванных трофея: испанец побежал на «Мастерсах» в Риме и Монреале, а также стал триумфатором «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США.