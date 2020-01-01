Надаль стал единственным теннисистом, побывавшим первой ракеткой мира в трёх десятилетиях
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, начавший 2020 год в ранге лидера рейтинга АТР, установил уникальное достижение — уроженец Манакора стал первым теннисистом в истории, которому удалось побывать первой ракеткой мира в трёх разных десятилетиях.
Впервые мировой рейтинг АТР Надаль возглавил в 2008 году. С тех пор он пять раз завершал сезон в качестве первой ракетки мира. Также испанец стал первым теннисистом в истории, завершившим сезон в ранге лучшего теннисиста мира в 33-летнем возрасте.
В минувшем сезоне Надаль провёл 65 матчей, в которых одержал 58 побед. В его активе четыре завоёванных трофея: испанец побежал на «Мастерсах» в Риме и Монреале, а также стал триумфатором «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США.
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