4-я ракетка мира: в 2020 году мы увидим нового победителя турнира «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим выразил уверенность в том, что молодые игроки в 2020 году смогут оказать серьёзное сопротивление «Большой тройке», в которую включают испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.
«Думаю, мы и так навязываем им борьбу. Мы побеждаем их на „Мастерсах“ и на Итоговом чемпионате ATP. Остался последний шаг — побеждать их на турнирах „Большого шлема“. Думаю, в 2020 году мы увидим нового победителя турнира „Большого шлема“. Надеюсь, это буду я, но никаких гарантий быть не может. Есть немало сильных ребят, которые могут этого добиться.
Может, этого и не произойдёт, и «Большая тройка» опять выиграет все четыре мэйджора. Но мы стараемся делать всё, чтобы выйти на топ-позиции и выигрывать крупнейшие титулы", — цитирует Тима AFP.
- 2 января 2020
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
-
09:05
-
08:18
-
08:15
-
00:51
- 29 декабря 2019
-
22:24
-
16:55
-
14:35