4-я ракетка мира: в 2020 году мы увидим нового победителя турнира «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим выразил уверенность в том, что молодые игроки в 2020 году смогут оказать серьёзное сопротивление «Большой тройке», в которую включают испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

«Думаю, мы и так навязываем им борьбу. Мы побеждаем их на „Мастерсах“ и на Итоговом чемпионате ATP. Остался последний шаг — побеждать их на турнирах „Большого шлема“. Думаю, в 2020 году мы увидим нового победителя турнира „Большого шлема“. Надеюсь, это буду я, но никаких гарантий быть не может. Есть немало сильных ребят, которые могут этого добиться.

Может, этого и не произойдёт, и «Большая тройка» опять выиграет все четыре мэйджора. Но мы стараемся делать всё, чтобы выйти на топ-позиции и выигрывать крупнейшие титулы", — цитирует Тима AFP.