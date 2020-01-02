Хачанов: если Сафин в нас уверен, то я ощущаю вдвое больше уверенности

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о настрое на новый командный турнир — ATP Cup. Соревнования стартуют в Австралии завтра, 3 января. За сборную России также сыграет Даниил Медведев. Капитаном команды является двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин

«У меня остались прекрасные воспоминания от выступления в составе сборной России в Кубке Хопмана два года назад. Мы прибыли пораньше, отлично подготовились и с нетерпением ждём старта турнира. Если капитан уверен в нас, то я ощущаю вдвое больше уверенности», — приводит слова Хачанова The West Australian.

Первым соперником сборной России будет команда Италии. Хачанов в одиночном матче сыграет со Стефано Травальей.

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