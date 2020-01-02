Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов: если Сафин в нас уверен, то я ощущаю вдвое больше уверенности

Хачанов: если Сафин в нас уверен, то я ощущаю вдвое больше уверенности
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о настрое на новый командный турнир — ATP Cup. Соревнования стартуют в Австралии завтра, 3 января. За сборную России также сыграет Даниил Медведев. Капитаном команды является двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин

«У меня остались прекрасные воспоминания от выступления в составе сборной России в Кубке Хопмана два года назад. Мы прибыли пораньше, отлично подготовились и с нетерпением ждём старта турнира. Если капитан уверен в нас, то я ощущаю вдвое больше уверенности», — приводит слова Хачанова The West Australian.

Первым соперником сборной России будет команда Италии. Хачанов в одиночном матче сыграет со Стефано Травальей.

Медведев: не думаю, что Фоньини нравится играть со мной
Сафин назвал сборную России командой мечты
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020