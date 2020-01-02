Надаль: два теннисных Кубка мира за один месяц приводят в замешательство

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поддержал идею серба Новака Джоковича объединить два командных турнира — Кубок Дэвиса и ATP Cup, дебютный розыгрыш которого стартует в Австралии завтра, 3 января.



«Два теннисных Кубка мира за один месяц приводят в замешательство. Я не считаю это идеальной ситуацией для нашего вида спорта, но так сейчас получается. Нужен ли один турнир вместо двух? Думаю, теннис заслуживает чего-то такого», — приводит слова Надаля AFP.



На групповом этапе ATP Cup сборная Испании сыграет с командами Грузии, Японии и Уругвая.

«Я считаю это непростым началом сезона. Нам нужно хорошо провести первый матч с Грузией. Это всё, о чём я сейчас думаю Нам нужно подготовиться к этой игре», — сказал Надаль.

Джокович призвал объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup