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Австралийские теннисисты будут собирать средства жертвам лесных пожаров

Австралийские теннисисты будут собирать средства жертвам лесных пожаров
Теннис / Australian Open 2020 0

Сразу несколько австралийских теннисистов поддержали инициативу Ника Кирьоса, который сообщил о сборе средств для жертв лесных пожаров в Австралии. Ранее Кирьос объявил, что за каждый эйс на турнирах в Австралии будет тратить на благотворительную деятельность по $ 200.

К этой инициативе присоединились Саманта Стосур, Эллен Перес, Алекс де Минор и Джон Милман.

Турнирный директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили уже сообщил, что в ближайшее время будут запущены и другие благотворительные кампании.

«Мы хотим помочь пострадавшим людям. И в ближайшее время мы объявим о новых фандрайзинговых кампаниях во время ATP Cup, Australian Open и других турниров», — цитирует Тили WTA.

Из-за пожаров на юго-восточном побережье Австралии уже началась эвакуация.

Кирьос пообещал жертвовать по $ 200 за каждый эйс в пользу жертв пожаров в Австралии
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