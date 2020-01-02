Дель Потро пропустит Australian Open из-за проблем с коленом

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Открытом чемпионате Австралии, сообщает журналист Бернардо Паредес. По данным источника, аргентинец ещё не восстановился после операции на колене, которую он перенёс шесть месяцев назад. Чемпион US Open 2009 года до сих пор испытывает болезненные ощущения в колене.

В 2019 году аргентинец провёл 12 матчей, в которых одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец был вынужден перенести операцию на колене.

В текущем сезоне дель Потро не выиграл ни одного трофея. В 2018 году в его активе две победы — в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он обыграл Роджера Федерера, а в решающем матче соревнований в Акапулько он был сильнее южноафриканца Кевина Андерсона.