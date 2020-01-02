Федерер: часто спрашиваю себя, неужели всё закончилось? Неужели это всё?

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что задумывается о том, как быстро летит время. 38-летний швейцарец неоднократно говорил, что пока не планирует завершать карьеру.
«Последние 20–25 лет прошли так быстро, что я не успел глазом моргнуть. 24 года назад я соревновался на оранжевом мяче, чемпионате мира для игроков до 14 лет. А теперь, в 2019 году, на этом турнире выступал сын моего агента Тони Годсика.
Поэтому теперь я часто сижу и спрашиваю себя: неужели это всё? Всё закончилось? Если так, то жизнь проходит невероятно быстро. В то же время в этом чувстве есть нечто прекрасное.
Время летит быстрее, когда получаешь от жизни удовольствие. Я провёл великолепные годы в теннисе. И я уверен, что прекрасное время меня ждёт и впереди. Понимаю, что буду сильно скучать по игре», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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