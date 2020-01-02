Шаповалов: несколько раз в жизни меня называли «Шарапова»

Канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что люди часто испытывают трудности с произношением его фамилии. Несколько раз его назвали «Шарапова».

«В прошлом году на турнире меня представили Шаповароваловым. Несколько раз в жизни меня называли «Шарапова». Последний такой случай был пару недель назад. Я летел из Майами в Торонто, и во время регистрации девушка меня спросила: «Денис Шарапова?». Я ответил: «Ага, почти верно», — сказал Шаповалов в интервью пресс-службе ATP Cup.

Шаповалов в составе национальной сборной выступит на первом турнире ATP Cup. На групповом этапе канадцы сыграют с командами Греции, Австралии и Германии. Соревнования будут проходить с 3 по 12 января. Призовой фонд турнира составит рекордные $ 15 млн.