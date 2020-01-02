Сафин — о роли капитана на ATP Cup: буду осторожен со словами

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, который будет капитаном сборной России на ATP Cup, сообщил, что отводит себе роль наставника-консультанта.

«Капитану нужно уважать тренеров каждого из игроков, мы будем работать вместе. Не всё должно замыкаться на мне. Тренеры знают лучше все особенности своих подопечных. Я не хочу слишком сильно вмешиваться, потому что это может не дать правильного эффекта.

Хочу, чтобы они были самими собой, потому что у каждого уникальный характер и подход к делу. Нужно лишь направлять их, и я буду осторожен со своими словами», — цитирует Сафина официальный сайт ATP.

За команду России сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир стартует в Австралии завтра, 3 января.