Сафин — о роли капитана на ATP Cup: буду осторожен со словами
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, который будет капитаном сборной России на ATP Cup, сообщил, что отводит себе роль наставника-консультанта.
«Капитану нужно уважать тренеров каждого из игроков, мы будем работать вместе. Не всё должно замыкаться на мне. Тренеры знают лучше все особенности своих подопечных. Я не хочу слишком сильно вмешиваться, потому что это может не дать правильного эффекта.
Хочу, чтобы они были самими собой, потому что у каждого уникальный характер и подход к делу. Нужно лишь направлять их, и я буду осторожен со своими словами», — цитирует Сафина официальный сайт ATP.
За команду России сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов. Турнир стартует в Австралии завтра, 3 января.
Сафин: хотим подвинуть хоккей и сделать так, чтобы вся Россия гордилась теннисистами
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