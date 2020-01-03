Джокович с братом исполнили зажигательный танец на гимнастических батутах. Видео

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович порадовал своих поклонников очередным весёлым видеороликом. В настоящий момент теннисист находится в Австралии, где готовится сыграть на ATP Cup и Australian Open. Во время одной из тренировок Новак месте со своим братом Марко исполнил зажигательный танец на гимнастических батутах. Команда игрока записала этот забавный момент на видео.



«Танцуя в 2020-й», — подписал видеоролик Новак.

Видео доступно на странице Джоковича в «Инстаграме».



Новак в составе национальной сборной выступит на первом турнире ATP Cup. На групповом этапе сербы сыграют с командами Чили, Франции и ЮАР. Соревнования будут проходить с 3 по 12 января. Призовой фонд турнира составит рекордные $ 15 млн.