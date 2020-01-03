Сборная США перед матчем с Россией проиграла Норвегии на ATP Cup

Сборная Норвегии в стартовом матче группы D в ATP Cup в Перте (Австралия) обыграла команду США со счётом 2-1. В стартовой встрече американец Тейлор Фритц победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре Джон Иснер, несмотря на 33 эйса, проиграл Касперу Рууду — 7:6 (7:3), 6:7 (10:12), 5:7.

В решающей парной игре американцы Остин Крайчек и Раджив Рам проиграли Джурашовичу и Рууду со счётом 6:4, 3:6, [5:10].

Сегодня, 3 января, в этой группе также состоится матч сборных России и Италии.

5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

