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Сборная США перед матчем с Россией проиграла Норвегии на ATP Cup

Сборная США перед матчем с Россией проиграла Норвегии на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сборная Норвегии в стартовом матче группы D в ATP Cup в Перте (Австралия) обыграла команду США со счётом 2-1. В стартовой встрече американец Тейлор Фритц победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре Джон Иснер, несмотря на 33 эйса, проиграл Касперу Рууду — 7:6 (7:3), 6:7 (10:12), 5:7.

В решающей парной игре американцы Остин Крайчек и Раджив Рам проиграли Джурашовичу и Рууду со счётом 6:4, 3:6, [5:10].

Сегодня, 3 января, в этой группе также состоится матч сборных России и Италии.

5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктор Джурашович
Норвегия
Виктор Джурашович
В. Джурашович
ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 08:00 МСК
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
Раджив Рам
США
Раджив Рам
О. Крайчек Р. Рам
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
Виктор Джурашович
Норвегия
Виктор Джурашович
К. Рууд В. Джурашович
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