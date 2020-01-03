Сборная США перед матчем с Россией проиграла Норвегии на ATP Cup
Сборная Норвегии в стартовом матче группы D в ATP Cup в Перте (Австралия) обыграла команду США со счётом 2-1. В стартовой встрече американец Тейлор Фритц победил норвежца Виктора Джурашовича со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре Джон Иснер, несмотря на 33 эйса, проиграл Касперу Рууду — 7:6 (7:3), 6:7 (10:12), 5:7.
В решающей парной игре американцы Остин Крайчек и Раджив Рам проиграли Джурашовичу и Рууду со счётом 6:4, 3:6, [5:10].
Сегодня, 3 января, в этой группе также состоится матч сборных России и Италии.
5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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|2
|3
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Виктор Джурашович
В. Джурашович
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