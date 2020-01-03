Организаторы ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии

Организаторы нового командного турнира — ATP Cup перед стартом матча Бельгия — Молдавия по ошибке включили гимн Румынии вместо гимна Молдавии, сообщает The West Australian.

«Мы приносим свои искренние извинения и лично извинились перед командой Молдавии», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Сборная Бельгии победила в этом противостоянии, выиграв оба одиночных матча. Стив Дарси одолел Александра Козбинова со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, а Давид Гоффен оказался сильнее Раду Албота — 6:4, 6:1. В группе C также сыграют сборные Великобритании и Болгарии.

Сборная России сегодня, 3 января, в Перте проведёт матч с командой Италии. Первыми на корт выйдут Карен Хачанов и Стефано Травалья. Турнир завершится 12 января.