Организаторы ATP Cup перепутали гимны Молдавии и Румынии
Организаторы нового командного турнира — ATP Cup перед стартом матча Бельгия — Молдавия по ошибке включили гимн Румынии вместо гимна Молдавии, сообщает The West Australian.
«Мы приносим свои искренние извинения и лично извинились перед командой Молдавии», — говорится в сообщении пресс-службы турнира.
Сборная Бельгии победила в этом противостоянии, выиграв оба одиночных матча. Стив Дарси одолел Александра Козбинова со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, а Давид Гоффен оказался сильнее Раду Албота — 6:4, 6:1. В группе C также сыграют сборные Великобритании и Болгарии.
Сборная России сегодня, 3 января, в Перте проведёт матч с командой Италии. Первыми на корт выйдут Карен Хачанов и Стефано Травалья. Турнир завершится 12 января.
Стали известны первые победители матчей ATP Cup
Читайте также
- 3 января 2020
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
Партнерский контент