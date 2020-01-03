Циципас: в нескольких розыгрышах на тай-брейке я не понимал, что нужно делать
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7) в матче с канадцем Денисом Шаповаловым на ATP Cup. Сборная Греции в стартовой встрече турнира уступила Канаде — 0-3.
«Он подавал лучше меня. В нескольких розыгрышах на тай-брейке я не понимал, что нужно делать. Не было чёткого представления, как надо играть. Просто он лучше принимал решения и превзошёл меня», — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.
В группе F также выступают сборные Германии и Австралии.
В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
Сегодня, 3 января, сборная России сыграет на ATP Cup с командой Италии.
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