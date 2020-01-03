Украинская теннисистка Ястремская поделилась праздничной фотосессией

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме».

«Любите свою жизнь», — написала 19-летняя уроженка Одессы.

Напомним, ранее игроком года в Украине стала Даяна Ястремская, выигравшая в 2019 году два турнира категории WTA. 19-летняя уроженка Одессы установила личный рекорд в рейтинге WTA, став 22-й ракеткой мира. В конце 2019 года стало известно, что новым тренером Даяны стал один из лучших специалистов современности — Саша Бажин.

В минувшем сезоне Даяна выиграла турниры в Тайланде и в Страсбурге.

Напомним, Ястремская готовится выступить на соревнованиях в Брисбене (Австралия), которые начнутся 6 января.

Запись доступна на странице Ястремской в «Инстаграме».