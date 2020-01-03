Украинская теннисистка Ястремская поделилась праздничной фотосессией
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме».
«Любите свою жизнь», — написала 19-летняя уроженка Одессы.
Напомним, ранее игроком года в Украине стала Даяна Ястремская, выигравшая в 2019 году два турнира категории WTA. 19-летняя уроженка Одессы установила личный рекорд в рейтинге WTA, став 22-й ракеткой мира. В конце 2019 года стало известно, что новым тренером Даяны стал один из лучших специалистов современности — Саша Бажин.
В минувшем сезоне Даяна выиграла турниры в Тайланде и в Страсбурге.
Напомним, Ястремская готовится выступить на соревнованиях в Брисбене (Австралия), которые начнутся 6 января.
Запись доступна на странице Ястремской в «Инстаграме».
Свитолина, дважды игравшая в полуфиналах ТБШ, не стала игроком года в Украине
Читайте также
- 3 января 2020
-
14:15
-
13:36
-
13:13
-
11:45
-
10:04
-
09:37
-
00:58
- 2 января 2020
-
23:24
-
22:32
-
21:45
-
20:21
-
19:35
-
18:44
-
17:41
-
16:27
-
15:06
-
14:09
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
Партнерский контент