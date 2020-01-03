Надаль выразил мнение, как сборная Испании сможет добиться успеха на ATP Cup

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о настрое на матчи нового турнира — ATP Cup. Сборная Испании вступит в борьбу завтра, 4 января.
«Это новый турнир, ждём его с нетерпением. Возможность сыграть с ребятами из сборной делает его особенным. В нашей команде всегда было хорошее взаимопонимание. Рад начать новый сезон на ATP Cup.
Мы должны выкладываться на сто процентов. У нас много игроков. Если каждый в команде сделает всё, что в его силах, есть шанс добиться серьёзного успеха. Надо работать.
Нужно быть честными с самими собой. Каждый должен проявить себя наилучшим образом. Это основной принцип успеха. Конечно, мы хотим, чтобы была хорошая атмосфера, как почти всегда в последние годы. Это даёт дополнительную энергию, помогает каждому выйти на необходимый уровень", — цитирует Надаля официальный сайт ATP Cup.
В первом матче группового этапа сборная Испании встретится с командой Грузии.
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