Хачанов: нужно было адаптироваться к игре Травальи, я его совсем не знаю

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от удачного старта на командном турнире ATP Cup. Хачанов победил итальянца Стефано Травальи со счётом 7:5, 6:3. Вскоре после этого Даниил Медведев нанёс поражение Фабио Фоньини со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Благодаря этому россияне стартовали на турнире с победы.
«Безусловно, приятно победить, никаких сомнений. К тому же, я одержал первую победу в сезоне. У меня ушло немного времени, чтобы адаптироваться к его игре, я мало что знал о сопернике. Думаю, он начал матч очень агрессивно, будто не было никакого давления. Травальи играл очень хорошо до счёта 5:2.
Отыгранный сет-бол? Это очень важно. Иногда теннис заключается именно в этом. Иногда важно не только качество игры, но и психологический аспект, настрой и готовность бороться за важное очко», — цитирует Хачанова пресс-служба ATP.
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